Лише нещодавно у 75-річного монарха виявили збільшення простати. Після цього його прооперували й король навіть встиг повернутися додому після госпіталізації.

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У Чарльза ІІІ діагностували рак

Виявляється, під час нещодавньої операції лікарі виявили проблему, яка викликала у них занепокоєння. Подальші діагностичні тести вказали, що це форма раку.

Його Величність сьогодні розпочав лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов'язки. впродовж цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай,

– повідомили в Букінгемському палаці.