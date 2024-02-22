Король Великої Британії здебільшого перебував у Сандрінгемі, відколи почалося його лікування. Та у вівторок, 20 лютого, він провів очну аудієнцію з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

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Чому Чарльз III розчулився до сліз

Монарх поспілкувався з Ріші Сунаком вперше після того, як оголосив про свій діагноз. Чарльз ІІІ був у гарному настрої та ділився своїми почуттями.

Я отримав стільки чудових повідомлень і листівок, що це майже завжди доводило мене до сліз,

– зізнався король.

Також Чарльз III та Ріші Сунак обговорили підвищення уваги до благодійних організацій, які займаються боротьбою з раком. Багато таких підтримував і сам король.



Чарльз III й Ріші Сунак / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чарльз III хворіє на рак