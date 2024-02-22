Король Великої Британії здебільшого перебував у Сандрінгемі, відколи почалося його лікування. Та у вівторок, 20 лютого, він провів очну аудієнцію з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
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Чому Чарльз III розчулився до сліз
Монарх поспілкувався з Ріші Сунаком вперше після того, як оголосив про свій діагноз. Чарльз ІІІ був у гарному настрої та ділився своїми почуттями.
Я отримав стільки чудових повідомлень і листівок, що це майже завжди доводило мене до сліз,
– зізнався король.
Також Чарльз III та Ріші Сунак обговорили підвищення уваги до благодійних організацій, які займаються боротьбою з раком. Багато таких підтримував і сам король.
Чарльз III й Ріші Сунак / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Чарльз III хворіє на рак
- Британський король вирішив не приховувати свою хворобу. Після того, як він зізнався про рак, він отримав чимало повідомлень і теплих побажань про одужання. За це він подякував підданим у соцмережах.
- Чарльз III відклав публічні обов'язки, але він зрідка з'являється на публіці. Тиждень тому він разом з королевою Каміллою завітав до церкви Святої Марії Магдалини та поспілкувався з каноніком.