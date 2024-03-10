Його Величність поділився світлиною, яка була зроблена 40 років тому. Цікаво, що у цей святковий день принц Вільям також показав перше фото Кейт Міддлтон з дітьми після операції.

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Як Чарльз III згадав про покійну Єлизавету II

У День матері, який цьогоріч у Великій Британії відзначають 10 березня, 75-річний монарх поділився фотографією 1984 року, на якій він цілує руку мами після матчу з поло.

Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми матерями, мирної неділі,

– написав під дописом Чарльз III.

Коли померла Єлизавета II