Британський король вирішив розповісти про свій діагноз, щоб уникнути спекуляцій та підтримати тих, хто також бореться з раком. Чарльз III продовжить займатися державними справами. 24 Канал розповість більше деталей, що відомо про стан здоров'я монарха.

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Лікування збільшення простати

У січні 2024 у Букінгемському палаці повідомили, що у Чарльза III виявили збільшення простати – доброякісну пухлину. Через це король на короткий час відійшов від обов'язків, його госпіталізували. Операція минула успішно.

Тиждень тому монарха виписали з лондонської лікарні і він у доброму настрої показався на публіці.

Представники палацу повідомляли, що Чарльз III вирішив розповісти подробиці свого стану тому, щоб інші чоловіки не забували регулярно відвідувати лікаря. Медики тоді запевнили, що пухлина не означала, що у короля може виникнути рак простати.



Чарльз III після операції / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чарльз III двічі хворів на коронавірус

У перші дні пандемії коронавірусу, у березні 2020, Чарльз III (який тоді ще був принцом Уельським) отримав позитивний тест. Разом із Каміллою він самоізолювався в резиденції у Шотландії. Через 7 днів він одужав та вийшов на публіку.

Пізніше виявилося, що через хворобу Чарльз III втратив нюх та смак, вони довго до нього не поверталися. Окрім того, він боровся з вірусною пневмонією.

На початку лютого 2022 року син Єлизавети II вдруге підхопив COVID-19 та знову ізолювався й скасував усі найближчі поїздки. Вже через тиждень він знову вийшов на публіку. Оскільки на той час Чарльз III вже був вакцинований, його здоров'я залишилося в нормі.

Набряклі руки короля

Часто на світлинах Чарльза III увагу привертали його руки – почервонілі та набряклі. Король не розповідав, що спричиняє такий вигляд його кінцівок, але він часто про це жартує. Кажуть, що ще у 2012 році він зіронізував щодо своїх "пальців-сосисок". Оскільки принц дозволяв собі такі жарти, то й у мережі часто з'являються меми на цю тему.



Пальці короля порівнюють з сосисками / Скриншот з твітера

У документальному фільмі BBC про коронацію Чарльза III також показали момент, як монарх заспокоював сина Вільяма, коли принц не міг застібнути церемоніальну мантію батька. Король жартома попросив сина не хвилюватись, бо "у тебе немає таких сосисок, як у мене".



Милий момент з коронації / Фото з інстаграму королівської сім'ї

За думками медиків, причини набряків можуть бути різні – захворювання печінки чи нирок, кілька видів артриту, запалення шкіри, затримка рідини, що притаманна для людей похилого віку тощо.



Достеменно невідомо, що з руками Чарльза III / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Спортивні травми Чарльза III

Король був завзятим гравцем у поло, це одна з його найбільших захоплень. Та через гру він кілька разів отримував травми.

1980 році під час матчу з поло у Віндзорі його поні підкинув принца і штовхнув копитом. Чарльзу наклали шість швів на щоку.

У 1990-х Чарльз зламав праву руку та пошкодив ліве коліно на кількох матчах. Тоді він переніс кілька операцій.

У 2001 році він також впав з коня та втратив свідомість, коли грав у поло з синами. Його доправила до лікарні швидка допомога. Через 4 роки Чарльз III перестав грати у поло.

Король Чарльз III також любив полювання. Він зламав ребро, коли впав з коня, також стався перелом плечової кістки.



Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Інші дрібні процедури та операції

У 2003 році Чарльза III прооперували через грижу, яка з'явилася внаслідок травми. У 2008 йому видалили доброякісне утворення з перенісся. Також у короля є хронічний біль у шиї та спині, який він контролює з допомогою вправ. Про це писав його син Гаррі у своїх мемуарах. Через біль король подорожує зі спеціальною подушкою.