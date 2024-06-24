На тлі суперечок щодо поділу будинку: Христина Горняк прокоментувала переїзд Остапчука

Вже протягом двох років Христина Горняк і Володимир Остапчук не можуть домовитися щодо розподілу спільного будинку, який придбали під час шлюбу. Блогерка прокоментувала переїзд ексчоловіка з його обраницею до нового помешкання.

Христина раніше розповідала, що ведучий відмовився розв'язати проблему мирним шляхом. Ймовірно, вони судитимуться за спільне майно.

Не пропустіть Усе просто, – Аліна Гросу зізналася, чому приховує свого чоловіка

Днями, нова дружина Остапчука, 24-річна Катерина Полтавська, опублікувала кадр з будинку, в який переїхала разом з Володимиром. На фото видно, як шоумен збирає меблі.



Подружжя Остапчуків робить ремонт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас шанувальників зацікавило питання нового помешкання зірок. У прихильників виникли припущення, що це може бути той самий будинок, який не можуть поділити експодружжя Остапчуків.

Втім, Христина вирішила розвіяти чутки фанатів. Вона запевнила, що це інше помешкання. До того ж блогерка зауважила, що фото могли бути опубліковані, щоб викликати в неї хвилювання за будинок.

Новосілля не в нашому спільному будинку, бо в нашому, слава Богу, нічого не змінилося з моменту розлучення. А постійні історії, що там робиться ремонт – це просто історії. Ремонту нема і бути не може, бо будинок є спором між колишнім подружжям,

– зауважила Горняк.



Христина Горняк про спільний будинок з ексчоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Поділ будинку між Остапчуком та Горняк: що відомо