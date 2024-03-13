Друга колишня дружина Володимира Остапчука поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Підписники знову засипали її запитаннями щодо спільного майна з ведучим. У Христини поцікавились, чому ведучий не хоче виплатити їй кошти за дім, якщо хоче там жити.
До слова Колишня дружина Остапчука іронічно відреагувала на третій шлюб шоумена
Христина Горняк про спільне з Остапчуком майно
Христина Горняк вперше зізналась про те, що Володимир Остапчук постійно вагався у своєму рішенні щодо будинку. То він хотів віддати їй увесь будинок, то взагалі не погоджувався ділитися.
Нотаріусиня дає час шоуменові на роздуми. В іншому випадку вона подаватиме до суду.
Як завжди багато запитань стосовно нашого спільного майна. Я не знаю "чому", можливо, вирішив собі так… Ці рішення постійно були різними: то "весь будинок перепишу на тебе", то "нічого не перепишу". Ну час ще є, я чекаю, раптом захоче все ж таки за столом переговорів вирішити це, а не в суді,
– написала Христина Горняк.
Христина Горняк / Фото з інстаграм-сторіз
Також ексдружина шоумена розповіла про те, чи стала більш духовною після розлучення.
"Після розлучення я стала більш наповненою, але і трошки пораненою. З часом я все виправила і тепер я знову майже та Кріс, що і до заміжжя. Бо я собі до заміжжя дуеж подобалась", – висловилась Христина.
Тепер в Остапчука нова дружина
- Володимир Остапчук нещодавно одружився втретє – його обраниця Катерина Полтавська підтвердила цей факт. Вони розписалися тихцем, про це не знали ні їхні рідні, ні друзі. Чутки про їхній шлюб ходили задовго до цього.
- Пара кілька разів стверджувала, що планує жити у будинку котеджного містечка "Золоче Прованс". Цей дім шоумен придбав, коли перебував у шлюбі з Христиною Горняк. Таким чином, вона має законне право на половину майна.
- Шоумен не забирав від ексдружини подарунки чи її авто, однак ситуація з будинком досі незрозуміла. Христина кілька разів натякнула Остапчуку, що може подати до суду у разі, якщо він не піде на контакт.