Друга колишня дружина Володимира Остапчука поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Підписники знову засипали її запитаннями щодо спільного майна з ведучим. У Христини поцікавились, чому ведучий не хоче виплатити їй кошти за дім, якщо хоче там жити.

До слова Колишня дружина Остапчука іронічно відреагувала на третій шлюб шоумена

Христина Горняк про спільне з Остапчуком майно

Христина Горняк вперше зізналась про те, що Володимир Остапчук постійно вагався у своєму рішенні щодо будинку. То він хотів віддати їй увесь будинок, то взагалі не погоджувався ділитися.

Нотаріусиня дає час шоуменові на роздуми. В іншому випадку вона подаватиме до суду.

Як завжди багато запитань стосовно нашого спільного майна. Я не знаю "чому", можливо, вирішив собі так… Ці рішення постійно були різними: то "весь будинок перепишу на тебе", то "нічого не перепишу". Ну час ще є, я чекаю, раптом захоче все ж таки за столом переговорів вирішити це, а не в суді,

– написала Христина Горняк.



Христина Горняк / Фото з інстаграм-сторіз

Також ексдружина шоумена розповіла про те, чи стала більш духовною після розлучення.

"Після розлучення я стала більш наповненою, але і трошки пораненою. З часом я все виправила і тепер я знову майже та Кріс, що і до заміжжя. Бо я собі до заміжжя дуеж подобалась", – висловилась Христина.

Тепер в Остапчука нова дружина