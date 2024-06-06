Шанувальники укотре поцікавилися в колишньої дружини Остапчука, чи є новини щодо спільного будинку з шоуменом. Христина Горняк відповіла в інстаграм-сторіз.

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Нотаріусиня повідомила, що Володимир Остапчук не захотів розв'язати проблему мирним шляхом. Схоже, що вони судитимуться за спільне майно.

На жаль, на мою пропозицію сісти за стіл переговорів і піти на медіацію – мені моїм колишнім чоловіком відмовлено,

– написала Христина Горняк.



Христина Горняк про дім / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка пообіцяла тримати своїх фанів у курсів всіх новин та подякувала за хвилювання.

"Я все ж думала, що краще шляхом переговорів сісти й вирішити, та чомусь так думаю тільки я… Колишній бажає йти до суду, витрачати кошти й нерви, а я хотіла все якось тихо, полюбовно. Три роки спільного життя, є за що і дякувати, і не дякувати", – додала Горняк.

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