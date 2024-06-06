Шанувальники укотре поцікавилися в колишньої дружини Остапчука, чи є новини щодо спільного будинку з шоуменом. Христина Горняк відповіла в інстаграм-сторіз.
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Нотаріусиня повідомила, що Володимир Остапчук не захотів розв'язати проблему мирним шляхом. Схоже, що вони судитимуться за спільне майно.
На жаль, на мою пропозицію сісти за стіл переговорів і піти на медіацію – мені моїм колишнім чоловіком відмовлено,
– написала Христина Горняк.
Христина Горняк про дім / Фото з інстаграм-сторіз
Блогерка пообіцяла тримати своїх фанів у курсів всіх новин та подякувала за хвилювання.
"Я все ж думала, що краще шляхом переговорів сісти й вирішити, та чомусь так думаю тільки я… Колишній бажає йти до суду, витрачати кошти й нерви, а я хотіла все якось тихо, полюбовно. Три роки спільного життя, є за що і дякувати, і не дякувати", – додала Горняк.
Остапчук та Горняк не поділили будинок
- Раніше Володимир Остапчук розпочинав робити ремонт у будинку з дружиною Катериною Полтавською. Тоді Христина Горняк писала, що не хоче виносити сварки, але за дім їй образливо.
- Згодом блогерка зізналась про те, що Володимир Остапчук постійно вагався у своєму рішенні щодо будинку. Він хотів віддати їй увесь дім, а потім взагалі не погоджувався ділитися. Христина дала час шоуменові на роздуми. В іншому випадку вона подаватиме до суду.
- Місяць тому Христина Горняк з'явилася біля спільного будинку, який купила разом з колишнім чоловіком. Вона перевірила стан майна та зафіксувала його.