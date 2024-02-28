Шоумен разом зі своєю новою обраницею зараз проводить ремонтні роботи в їхньому спільному з Горняк будинку. Схоже, його не цікавить думка колишньої з цього питання.
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Горняк висловилась про спільний з ексом будинок
За словами блогерки, вона не слідкує за життям свого колишнього, однак підписники їй самі регулярно пишуть про це. Тож тепер жінка обурена тим, що в її спільному з Остапчуком будинку, він проводить ремонт з Катериною Полтавською.
Я не відслідковую, але скажу вам, що це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами. У голові не вкладається, як деяким дівчатам таке ок,
– висловилась вона.
Горняк зізналась, що не хоче поширювати конфлікт у публічний простір. Утім, вона натякнула, що ймовірно, подаватиме до суду на свого колишнього чоловіка. Також блогерка пожартувала, що переїде в дім зі своїми друзями з Закарпаття.
Я не виношу сварки, але за будинок образливо. Та нехай не думають, що їм там буде добре вдвох. Будемо або втрьох, або ще мої друзі ромале із Закарпаття будуть. Просто в мене ще купа часу позовної давності,
– розповіла жінка.
Горняк висловилась про будинок / Скриншот з інстаграму блогерки
Христина додала, що не поспішає із судовим позовом проти ексчоловіка, адже ще має час.
Про конфлікт з будинком Остапчуків
- Під час шлюбу Христина та Володимир вирішили придбати дім під Києвом. Влітку 2022 року ведучий розповідав, що будівництво вже майже завершене. Утім, за кілька місяців стало відомо, що пара розлучилась.
- Згодом Володимир зі своєю новою коханою Катериною Полтавською повідомив, що починає ремонт у будинку. Тоді Христина відреагувала, що відповідно до українського законодавства, дім є їхнім спільним майном. Тому вона б хотіла, аби питання житла насамперед врегулювали з нею.
- Попри це, Володимир не обговорював з колишньою дружиною тему будинку. Натомість він та Полтавська регулярно показують, як облаштовують житло. Вони вже визначилися, який вигляд матиме вітальня та дитяча кімната.