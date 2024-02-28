Шоумен разом зі своєю новою обраницею зараз проводить ремонтні роботи в їхньому спільному з Горняк будинку. Схоже, його не цікавить думка колишньої з цього питання.

Не пропустіть Хоче оскаржувати в суді: ексдружину Остапчука оштрафували в Австрії

Горняк висловилась про спільний з ексом будинок

За словами блогерки, вона не слідкує за життям свого колишнього, однак підписники їй самі регулярно пишуть про це. Тож тепер жінка обурена тим, що в її спільному з Остапчуком будинку, він проводить ремонт з Катериною Полтавською.

Я не відслідковую, але скажу вам, що це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами. У голові не вкладається, як деяким дівчатам таке ок,

– висловилась вона.

Горняк зізналась, що не хоче поширювати конфлікт у публічний простір. Утім, вона натякнула, що ймовірно, подаватиме до суду на свого колишнього чоловіка. Також блогерка пожартувала, що переїде в дім зі своїми друзями з Закарпаття.

Я не виношу сварки, але за будинок образливо. Та нехай не думають, що їм там буде добре вдвох. Будемо або втрьох, або ще мої друзі ромале із Закарпаття будуть. Просто в мене ще купа часу позовної давності,

– розповіла жінка.



Горняк висловилась про будинок / Скриншот з інстаграму блогерки

Христина додала, що не поспішає із судовим позовом проти ексчоловіка, адже ще має час.

Про конфлікт з будинком Остапчуків