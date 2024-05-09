Річ у тім, що днями ексдружина шоумена показалася біля їхнього котеджу, де давно не була. Вона зізналася, що приїхала, щоб зафіксувати що там все і як.
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Що Христина Горняк робила у будинку під Кивом
Приїхала, перевірила спільне майно, все зафіксувала,
– поділилася блогерка.
Згодом у своїх інстаграм-сторіс вона додала, що "це було непросто, але необхідно".
Що відомо про спільне майно Остапчука та Горняк
- Під час шлюбу Христина та Володимир прийняли рішення придбати заміське житло "Золоче Прованс" в селі Вишеньки.
- Влітку 2022 року будівництво будинку наближалося до завершення, однак подружжя розлучилося.
- Згодом Остапчук та його нова дружина Катерина Полтавська вирішили провести ремонт у котеджі. У відповідь Христина заявила про свої права власності згідно з українським законодавством, стверджуючи, що будинок є спільною власністю, і попросила, щоб житлове питання було вирішене мирним шляхом за її участі.
- Пізніше Горняк розповіла, що колишній чоловік постійно вагався у своєму рішенні щодо житла. То він хотів віддати їй увесь будинок, то взагалі не погоджувався ділитися.
- Своєю чергою ексдружина дала Володимиру час на обдумування позиції, попередивши, що у разі необхідності буде подано позов до суду.