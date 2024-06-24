Днями виконавиця висловила бажання в майбутньому стати мамою. Вона разом з чоловіком вже думає про поповнення в родині.

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Аліна вирішила жартівливо прокоментувати бажання приховувати обранця. Гросу поділилася, що може легко розійтися з ним, і про це ніхто не дізнається з прихильників.

Так, артистка вкотре показала, що ще не готова розкривати подробиці особистого життя.

Усе просто. Я чому не розповідаю? Бо у випадку розставання, заміню його іншим, а ви й не здогадаєтеся,
– сказала виконавиця.

Аліна Гросу відповіла, чому приховує чоловіка
Аліна Гросу відповіла, чому приховує чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу

  • Восени 2023 року артистка натякнула на нові стосунки, показавши обручку на безіменному пальці правої руки.
  • Тоді ж подруга Аліни заявила, що коханий співачки є відомим в Україні, тому Гросу не показуватиме його прихильникам. Через деякий час мережею розповсюдилися фото нібито з весілля виконавиці з її обранцем.
  • Згодом блогер-оглядач Богдан Беспалов отримав підтвердження від подруги Аліни про одруження співачки.
  • Весільна церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі. Серед присутніх були тільки найближчі люди.
  • Однак, користувачі припустили, що новим чоловіком Аліни може бути її екскоханий Роман Полянський, який є відомим російським актором.
  • Пізніше почали ширитися чутки, що Гросу живе окремо від свого чоловіка та їхні романтичні зустрічі проходять на "нейтральній території". У відповідь на це, Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоч і припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому.