Днями виконавиця висловила бажання в майбутньому стати мамою. Вона разом з чоловіком вже думає про поповнення в родині.
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Аліна вирішила жартівливо прокоментувати бажання приховувати обранця. Гросу поділилася, що може легко розійтися з ним, і про це ніхто не дізнається з прихильників.
Так, артистка вкотре показала, що ще не готова розкривати подробиці особистого життя.
Усе просто. Я чому не розповідаю? Бо у випадку розставання, заміню його іншим, а ви й не здогадаєтеся,
– сказала виконавиця.
Аліна Гросу відповіла, чому приховує чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу
- Восени 2023 року артистка натякнула на нові стосунки, показавши обручку на безіменному пальці правої руки.
- Тоді ж подруга Аліни заявила, що коханий співачки є відомим в Україні, тому Гросу не показуватиме його прихильникам. Через деякий час мережею розповсюдилися фото нібито з весілля виконавиці з її обранцем.
- Згодом блогер-оглядач Богдан Беспалов отримав підтвердження від подруги Аліни про одруження співачки.
- Весільна церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі. Серед присутніх були тільки найближчі люди.
- Однак, користувачі припустили, що новим чоловіком Аліни може бути її екскоханий Роман Полянський, який є відомим російським актором.
- Пізніше почали ширитися чутки, що Гросу живе окремо від свого чоловіка та їхні романтичні зустрічі проходять на "нейтральній території". У відповідь на це, Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоч і припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому.