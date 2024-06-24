Кристина ранее рассказывала, что ведущий отказался решить проблему мирным путем. Вероятно, они будут судиться за совместное имущество.

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На днях, новая жена Остапчука, 24-летняя Екатерина Полтавская, опубликовала кадр из дома, в который переехала вместе с Владимиром. На фото видно, как шоумен собирает мебель.



Супруги Остапчук делают ремонт / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время поклонников заинтересовал вопрос нового жилья звезд. У поклонников возникли предположения, что это может быть тот самый дом, который не могут поделить экс-супруги Остапчуков.

Впрочем, Кристина решила развеять слухи фанатов. Она заверила, что это другое помещение. К тому же блогерша заметила, что фото могли быть опубликованы, чтобы вызвать у нее волнение за дом.

Новоселье не в нашем общем доме, потому что в нашем, слава Богу, ничего не изменилось с момента развода. А постоянные истории, что там делается ремонт – это просто истории. Ремонта нет и быть не может, потому что дом является спором между бывшими супругами,

– отметила Горняк.



Кристина Горняк об общем доме с экс-супругом / Скриншот из инстаграм-сторис

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