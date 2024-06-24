Христина раніше розповідала, що ведучий відмовився розв'язати проблему мирним шляхом. Ймовірно, вони судитимуться за спільне майно.
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Днями, нова дружина Остапчука, 24-річна Катерина Полтавська, опублікувала кадр з будинку, в який переїхала разом з Володимиром. На фото видно, як шоумен збирає меблі.
Подружжя Остапчуків робить ремонт / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас шанувальників зацікавило питання нового помешкання зірок. У прихильників виникли припущення, що це може бути той самий будинок, який не можуть поділити експодружжя Остапчуків.
Втім, Христина вирішила розвіяти чутки фанатів. Вона запевнила, що це інше помешкання. До того ж блогерка зауважила, що фото могли бути опубліковані, щоб викликати в неї хвилювання за будинок.
Новосілля не в нашому спільному будинку, бо в нашому, слава Богу, нічого не змінилося з моменту розлучення. А постійні історії, що там робиться ремонт – це просто історії. Ремонту нема і бути не може, бо будинок є спором між колишнім подружжям,
– зауважила Горняк.
Христина Горняк про спільний будинок з ексчоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Поділ будинку між Остапчуком та Горняк: що відомо
- Володимир розпочинав робити ремонт у будинку з дружиною Катериною Полтавською. Втім, Христині стало образливо за дім, але вона запевнила, що не стане публічно сваритися з ексчоловіком.
- Блогерка розповідала, що Остапчук був не до кінця впевнений у своєму рішенні стосовно будинку. Виявляється, він хотів віддати їй увесь дім, а потім взагалі не погоджувався на поділ. Тоді Горняк дала час шоумену на роздуми.
- На початку травня цього року Христина з'явилася біля спільного будинку, який ніяк не може поділити з колишнім. Вона перевірила стан майна та зафіксувала його.
- Згодом стало відомо, що Остапчук відмовляється розв'язувати проблему з будинком. Тому, ймовірно, жінка звертатиметься за допомогою до суду.