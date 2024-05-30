Віталій Козловський показав прогулянку з тримісячним сином: милі кадри
30 травня 2024, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський прогулявся у столиці з новонародженим сином Оскаром. Він вирішив показати підписникам, як це було.
Якраз днями малюку виповнилося три місяці. Тоді співак поділився милими фото сина.
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Тепер артист з тримісячним Оскаром, який був у колясці, прогулявся на березі річки. Віталій вийшов на вулицю в джинсах, футболці, кепці, окулярах і кросівках.
Дякую Богу за можливість сьогодні проживати особливі емоції,
– зазначив музикант.
Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Віталія Козловського
- Первісток співака з'явився на світ 25 лютого 2024 року.
- Артист розповів, що вони з дружиною намагалися завагітніти протягом певного часу, ще до початку повномасштабної війни, але звістку про вагітність Юлії Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
- Виконавець був поруч з дружиною під час пологів.
- Зовсім недавно Козловський та його дружина охрестили сина у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
- Цікаво, що першим словом малюка було "Агу".