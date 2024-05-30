Віталій Козловський показав прогулянку з тримісячним сином: милі кадри

Віталій Козловський прогулявся у столиці з новонародженим сином Оскаром. Він вирішив показати підписникам, як це було.

Якраз днями малюку виповнилося три місяці. Тоді співак поділився милими фото сина.

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Тепер артист з тримісячним Оскаром, який був у колясці, прогулявся на березі річки. Віталій вийшов на вулицю в джинсах, футболці, кепці, окулярах і кросівках.

Дякую Богу за можливість сьогодні проживати особливі емоції,

– зазначив музикант.



Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського