Світлину, що цікаво, поширили не зіркові батьки, а церковнослужитель Олександр Баричка. Саме він хрестив Оскара.

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Що відомо про хрещення сина Віталія Козловського

Таїнство хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі у столиці.

Новий воїн церкви Хрестової. Дочекався отримати Оскара,
– зазначив священник, який хрестив малюка.

Він також показав фото, на якому був зображений з Віталієм, Юлією та їхнім малюком. Зіркові батьки позували в білому вбранні, як і їхній син.

Віталій Козловський охрестив сина
Віталій Козловський охрестив сина / Фото з сайту kp.ua

Що відомо про сина Віталія Козловського

  • Первісток артиста з'явився на світ 25 лютого.
  • Співак зізнався, що вони з дружиною досить давно намагалися завести дитину, ще до початку повномасштабної війни.
  • Водночас радісну звістку про вагітність коханої Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
  • Під час пологів Козловський був поруч з дружиною.
  • Він розповів, що вибрав ім'я Оскар для своєї дитини, надихнувшись прикладом українки, з якою він познайомився в Італії.
  • Нещодавно зірковий батько розповів, що першим словом малюка було "Агу" та показав його нові фото.