Якраз днями малюку виповнилося три місяці. Тоді співак поділився милими фото сина.

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Тепер артист з тримісячним Оскаром, який був у колясці, прогулявся на березі річки. Віталій вийшов на вулицю в джинсах, футболці, кепці, окулярах і кросівках.

Дякую Богу за можливість сьогодні проживати особливі емоції,
– зазначив музикант.

Віталій Козловський з сином
Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського

  • Первісток співака з'явився на світ 25 лютого 2024 року.
  • Артист розповів, що вони з дружиною намагалися завагітніти протягом певного часу, ще до початку повномасштабної війни, але звістку про вагітність Юлії Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
  • Виконавець був поруч з дружиною під час пологів.
  • Зовсім недавно Козловський та його дружина охрестили сина у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
  • Цікаво, що першим словом малюка було "Агу".