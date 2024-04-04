Військовий став батьком сина. Крім того, він розсекретив ім'я малюка. Виявляється, воно нещодавно було на вустах мільйонів людей.

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Що відомо про первістка Козловського

Співак зізнався, що вони з коханою вже достатньо давно працювали над тим, щоб стати батьками, ще до повномасштабної війни. Проте радісну звістку Віталій дізнався, коли був на полігоні.

Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень". Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернуся у намет, і єдине що відповів Юлі: "Ого". І з цим "ого" не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється,

– розповів виконавець.

Малюка пара назвала Оскар.



Віталій Козловський з сином / Скриншот з відео

Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар. Я людина, яка співає, і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу,

– розповів Козловський.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського