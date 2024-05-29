Співачка й композиторка Олена Тополя (раніше відома під псевдонімом Alyosha) зізналася, що готова подарувати пісню молодій українській виконавиці Анні Трінчер.
Дивіться також Брали в борг, – Олена Тополя назвала суму, яку витратила для поїздки на Євробачення-2010
Кому Олена Тополя подарувала б пісню
Однак в Олени Тополі є одна умова до співачки. Вона хотіла б, аби Анна виконувала цю пісню відповідно до тексту. Артистка натякнула, що їй не до вподоби стиль Трінчер.
До речі, Аня Трінчер дуже відрізняється. Але за умови, що вона цю пісню буде співати відповідно до тексту, бо вона дуже любить одягнутися, як молода сексі-пексі женщина,
– висловилась Олена Тополя.
Загалом співачка не надто задоволена тим, який зараз має вигляд український шоубізнес. Все тому, що багато молодих артистів звучать для неї однаково: їхні мелодії, стилі, тональності й не тільки.
Останні образи Анни Трінчер
- Ніколас Карма зустрів Анну Трінчер у Львові у стильному вбранні. Вона постала у сірих штанах від українського бренду, кофті на один довгий рукав та зі шлейфом, шкіряному тренчі й сумкою від Saint Laurent.
- Черговий весняний образ співачки складався з чорної сорочки з широкими рукавами та відкритими плечима, білих штанів та сонцезахисних окулярів. Вбрання доповнювали золоті прикраси.
- На зустріч з друзями Анна Трінчер одягнула білу сорочку з сірою сукнею у смужки. До цього аутфіту вона додала краватку та накинула зверху тренч.