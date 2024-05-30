Как раз на днях малышу исполнилось три месяца. Тогда певец поделился милыми фото сына.

Не пропустите При одном условии: Елена Тополя назвала украинскую певицу, которой готова подарить песню

Теперь артист с трехмесячным Оскаром, который был в коляске, прогулялся на берегу реки. Виталий вышел на улицу в джинсах, футболке, кепке, очках и кроссовках.

Спасибо Богу за возможность сегодня проживать особые эмоции,
– отметил музыкант.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского

  • Первенец певца появился на свет 25 февраля 2024 года.
  • Артист рассказал, что они с женой пытались забеременеть в течение определенного времени, еще до начала полномасштабной войны, но известие о беременности Юлии Виталий получил, находясь на военных учениях.
  • Исполнитель был рядом с женой во время родов.
  • Совсем недавно Козловский и его жена крестили сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
  • Интересно, что первым словом малыша было "Агу".