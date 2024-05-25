Спершу він сфотографувався з дружиною та Оскаром, якого днями охрестили. Крім того, Віталій виставив свою милу фотографію з новонародженим сином.

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Які нові фото сина показав Козловський

Зірковий татусь з дружиною та малюком відвідали медичний центр, де Оскар пройшов плановий огляд. Саме в клініці Віталій і зробив свіжі світлини з первістком.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського