Спершу він сфотографувався з дружиною та Оскаром, якого днями охрестили. Крім того, Віталій виставив свою милу фотографію з новонародженим сином.
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Які нові фото сина показав Козловський
Зірковий татусь з дружиною та малюком відвідали медичний центр, де Оскар пройшов плановий огляд. Саме в клініці Віталій і зробив свіжі світлини з первістком.
Віталій Козловський з дружиною та сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Віталія Козловського
- Оскар народився 25 лютого 2024 року.
- Відомо, що ім'я для первістка обрав виконавець.
- Артист зізнавався, що з дружиною вони досить давно намагалися завести дитину, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Водночас звістку про вагітність коханої Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
- Першим словом малюка було "Агу".
- А зовсім недавно Віталій Козловський разом із дружиною охрестили маленького Оскара. Таїнство хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві.