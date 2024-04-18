Поки Віталій перебуває на службі, з сином весь час проводить дружина Юлія, тож за будь-якої можливості Козловський намагається приділити увагу сім'ї, не пропускати дорогоцінні миті.
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Як син Козловського розчулив його до сліз
Виконавець опублікував нове фото у військовій формі, а також поділився надзвичайно чуттєвим кадром, де показав ніжки маленького Оскара. Козловському вдалося побувати вдома, побачитися з первістком, який неабияк потішив і довів до сліз радості. Оскар усміхнувся татусеві та сказав своє перше слово – "Агууу".
Вдома… Таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора мені вперше усміхнувся і сказав своє перше слово – "Агууу". Пишу і реву. Що зі мною? Став надто сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних,
– поділився Козловський у дописі.
Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста
Син Віталія Козловського / Фото з інстаграму артиста
Зворушливий коментар під публікацією залишила кохана Козловського: "Татусю, дуже-дуже чекаємо вдома".
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