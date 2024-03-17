Одне з найскладніших рішень в моєму житті, – чоловік блогерки Пренткович виїжджає з України

17 березня 2024, 11:20
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Джерело:

Андрій Гонковський

Відомий інфлюенсер Андрій Гонковський прийняв рішення переїхати з України разом зі своєю дружиною Тетяною Пренткович і дітьми. За словами чоловіка, це одне з найскладніших рішень у його житті.

Водночас він переконаний, що робить все правильно. Блогер заявив, що на переїзд вплинув скандал через відпочинок родини на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення. 

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Чому чоловік Тані Пренткович вирішив переїхати 

Андрій зізнався, що ще рік тому він хотів жити лише в Україні, але після скандалу, пов'язаного з його поїздкою на Мальдіви, все змінилося

Цією новиною перекривалися корупційні скандали та ще "певні події",
– заявив інфлюенсер.

Крім того, на тлі резонансного відпочинку його рідним почали погрожувати, тож через побоювання за безпеку своєї сім'ї Гонковський прийняв рішення про переїзд.

Мабуть, одне з найскладніших рішень в моєму житті… Знаю, що воно не сподобається багатьом, але воно стосується тільки мене та моєї сім’ї,
– підкреслив чоловік Пренткович.

Для довідки! Андрій розповідав, що погрози від хейтерів перейшли всі межі. За словами Гонковського, невідомі хотіли проломити йому череп і бажали зла його родині. Також були повідомлення на кшталт: "Готуйтесь, я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина". 

Блогер переконаний, що на цю мить переїзд є правильним вибором.

Що цьому передувало 

  • У січні в мережі з'явилася інформація про те, що Андрій Гонковський разом з дружиною Тетяною та дітьми відпочиває на Мальдівах.
  • З'ясувалося, що спочатку чоловік перетнув кордон як волонтер, але потім прийняв рішення поїхати на відпочинок з родиною.
  • Інфлюенсер пояснив, що поїздка була незапланованою. Річ у тім, що виступ Гонковського на благодійному заході в Польщі перенесли вже після того, як він був за кордоном.
  • Скориставшись нагодою, блогер вирішив приєднатися до сім'ї та відпочити на Мальдівах.
  • Тетяна Пренткович підтримала чоловіка, заявивши, що він не порушував жодних законів, виїжджаючи за кордон.
  • Водночас пізніше пара попросила вибачення перед громадськістю за своє "імпульсивне рішення".

Автор: Софія Хомишин