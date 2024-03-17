Одне з найскладніших рішень в моєму житті, – чоловік блогерки Пренткович виїжджає з України

Відомий інфлюенсер Андрій Гонковський прийняв рішення переїхати з України разом зі своєю дружиною Тетяною Пренткович і дітьми. За словами чоловіка, це одне з найскладніших рішень у його житті.

Водночас він переконаний, що робить все правильно. Блогер заявив, що на переїзд вплинув скандал через відпочинок родини на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення.

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Чому чоловік Тані Пренткович вирішив переїхати

Андрій зізнався, що ще рік тому він хотів жити лише в Україні, але після скандалу, пов'язаного з його поїздкою на Мальдіви, все змінилося

Цією новиною перекривалися корупційні скандали та ще "певні події",

– заявив інфлюенсер.

Крім того, на тлі резонансного відпочинку його рідним почали погрожувати, тож через побоювання за безпеку своєї сім'ї Гонковський прийняв рішення про переїзд.

Мабуть, одне з найскладніших рішень в моєму житті… Знаю, що воно не сподобається багатьом, але воно стосується тільки мене та моєї сім’ї,

– підкреслив чоловік Пренткович.

Андрій розповідав, що погрози від хейтерів перейшли всі межі. За словами Гонковського, невідомі хотіли проломити йому череп і бажали зла його родині. Також були повідомлення на кшталт: "Готуйтесь, я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина".

Блогер переконаний, що на цю мить переїзд є правильним вибором.

Що цьому передувало