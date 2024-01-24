Дії чоловіка викликали різну реакцію в мережі. Багато користувачів висловили своє несхвалення, посилаючись на несправедливість. Натомість інші люди переконані, що в цьому немає нічого поганого, наголошуючи, що блогер зрештою повернеться в Україну.

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Хлопець Тані Пренткович виїхав на відпочинок за кордон

Нещодавно в різних соціальних мережах з'явилася фотографія, яка демонструє, що хлопець відомої блогерки-мільйонниці Тані Пренткович Андрій Гонковський нібито разом з нею відпочиває на Мальдівах.

Є доволі цікава інформація про Таню Пренткович. Вона з дітьми й з Аліною Френдій поїхала на Мальдіви. Все б ок. Але з ними був помічений і її хлопець, який виїхав як волонтер на благодійний захід до Польщі,

– повідомляють у мережі.

Фотодоказ надала дівчина, яка в той час була на тому ж острові. Вона сфотографувала, як Таня з дітьми та коханим проводили час у місцевому кафе. Зауважимо, що якість зображення досить низька, тому важко з абсолютною впевненістю встановити, чи зображений чоловік справді є Андрієм Гонковським. Водночас дівчина, яка сиділа біля хлопця, тату і зачіскою схожа на Пренткович.

Чоловік же раніше в соцмережах розповідав, що відправився до Польщі, щоб провести благодійні заходи. Зокрема, один з них пройшов 23 січня. Андрій і зараз продовжує публікувати інстаграм-сторіс, де показує як він працює. Втім, у мережі користувачі переконані, що сім'я вже повернулась з відпочинку. За їхньою версією, блогери поїхали у відпустку раніше, ніж почали транслювати це в інстаграм.



Андрій Гонковський працює / Скриншот з інстаграму

Реакція мережі

У коментарях під відео у тіктоці прокотилася хвиля обурення. Користувачі стверджують, що нині лише заможні люди мають можливість виїхати на відпочинок, прикриваючись різними статусами. Тим часом ті, хто має менші статки, не можуть цього зробити й змушені воювати на передовій.

"Чому в нашій країні все настільки несправедливо";

"Як же бісять ці лицемірні недоблохери";

"Завжди була і буде несправедливість";

"Ох ці волонтери моцні. Один у Венецію свою дівку возить, а другий – на Мальдівах вигрівається";

"Є чоловіки, які теж би хотіли виїхати, але не дозволено, а от недоблогерам можна все".

Водночас залишаються й ті люди, які вважають, що всі мають право на відпочинок. До того ж Андрій нікуди не втікає, а все одно повернеться в Україну й буде допомагати армії.

"Так вони допомагають і повернуться, у чому проблема?";

"Більша частина так робить, чому цікаво претензії лише до блогерів…";

"Люди такі заздрісні… пара виїхала собі відпочити. В чому взагалі проблема? Вони допомагають, він волонтер. Вони 1000% зробили більше, ніж оці коментатори";

"А в чому проблема? Мають можливість. Особисто я б теж так зробила";

"Він допомагає армії. Яке вам діло взагалі хто куди їздить? Ви не відпочиваєте?".

Зазначимо, що під своїми дописами в інстаграмі Тетяна та Андрій закрили коментарі.



Скриншоти з інстаграму блогерів Скриншоти з інстаграму блогерів

Редакція 24 Каналу звернулася до Тані Пренткович та Андрія Гонковського за коментарями щодо цієї ситуації, але наразі відповіді не отримала.