Водночас він переконаний, що робить все правильно. Блогер заявив, що на переїзд вплинув скандал через відпочинок родини на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення.
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Чому чоловік Тані Пренткович вирішив переїхати
Андрій зізнався, що ще рік тому він хотів жити лише в Україні, але після скандалу, пов'язаного з його поїздкою на Мальдіви, все змінилося
Цією новиною перекривалися корупційні скандали та ще "певні події",
– заявив інфлюенсер.
Крім того, на тлі резонансного відпочинку його рідним почали погрожувати, тож через побоювання за безпеку своєї сім'ї Гонковський прийняв рішення про переїзд.
Мабуть, одне з найскладніших рішень в моєму житті… Знаю, що воно не сподобається багатьом, але воно стосується тільки мене та моєї сім’ї,
– підкреслив чоловік Пренткович.
Блогер переконаний, що на цю мить переїзд є правильним вибором.
Що цьому передувало
- У січні в мережі з'явилася інформація про те, що Андрій Гонковський разом з дружиною Тетяною та дітьми відпочиває на Мальдівах.
- З'ясувалося, що спочатку чоловік перетнув кордон як волонтер, але потім прийняв рішення поїхати на відпочинок з родиною.
- Інфлюенсер пояснив, що поїздка була незапланованою. Річ у тім, що виступ Гонковського на благодійному заході в Польщі перенесли вже після того, як він був за кордоном.
- Скориставшись нагодою, блогер вирішив приєднатися до сім'ї та відпочити на Мальдівах.
- Тетяна Пренткович підтримала чоловіка, заявивши, що він не порушував жодних законів, виїжджаючи за кордон.
- Водночас пізніше пара попросила вибачення перед громадськістю за своє "імпульсивне рішення".