Блогер та підприємець Андрій Гонковський тривалий час зберігав мовчання. Але вчора повернувся у соцмережі. Він не міг удавати, що нічого не сталося.

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Бойфренд Пренткович звертався у поліцію

Обранець Тані Пренткович заявив, що отримав сотні повідомлень підтримки від людей. Так само було важко не помітити тонну хейту. Хоч він заявив, що розуміє критику. Та в якийсь момент Андрій не став терпіти погрози.

У певний момент це перейшло всі межі. Погрози проломити мені череп, побажання, щоб літак з усією сімʼєю розбився, або ж повідомлення на кшталт: "Готуйтесь, я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина". І ще низка повідомлень, які вимушений був сприймати досить серйозно, – розповів Гонковський.



Андрій Гонковський про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Підприємець додав, що у час відсутності в соцмережах займався організацією безпеки для всієї сім'ї.

"Зараз це найбільший пріоритет. А кожним подібним випадком займатимуться правоохоронні органи", – заявив Гонковський.



Андрій Гонковський про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Бойфренд Пренткович додав, що згодом поділиться новинами щодо його бізнесу. І вирішив похизуватися, що попри скандал і перерву кількість запитів на консультації збільшилась.



Андрій Гонковський про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Таня Пренткович поставила крапку в скандалі

Раніше на зв'язок кілька разів виходила Таня Пренткович. Вона скаржилась на складний період у житті, але знову отримувала повідомлення з критикою.

Тому блогерка вирішила поставити крапку в скандалі навколо поїздки на Мальдіви. Вона запевнила, що не брехала шанувальників щодо того, що їй довелось летіти на острови самій з двома дітьми.

Таня Пренткович нагадала, що вона з бойфрендом просила вибачення та засвоїла урок. Їй прикро, що преса та користувачі не помічають добрих вчинків з її боку.