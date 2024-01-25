Користувачка Валерія виклала у мережу листування з Танею Пренткович з приводу виїзду її чоловіка за кордон. Блогерка відповідала на обурення підписниці.

До слова Всі інколи робимо помилки, – обранець Пренткович відповів на хейт через відпочинок на Мальдівах

Таня Пренткович відреагувала на хейт

Таня Пренткович нагадала про те, що її сім'я багато допомагає країні. Вона обурилась тим, що звичайні люди начебто можуть виїжджати за кордон, а публічні – ні.

Ви так пишете, наче забули все хороше, що ми зробили. Всі їздять, але публічним людям не можна. Ви знаєте, про які масштаби я говорю. Дуже багато людей. На кордоні чоловіки-українці в кожній машині,

– написала блогерка.

Таня Пренткович додала, що не обходила закон: вона летіла сама, а чоловік перетнув кордон на законних підставах. На її думку, кенселінгу вона не заслужила, адже нічого не вкрала, веде чесний бізнес і допомагає.

"Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки хороших справ. Ви знаєте, що ви'їзд зараз складний. І власне всі документи про куплені авто, автобуси тощо з власних грошей дають змогу перетинати кордон. Бо це і називається волонтер", – писала блогерка.

Листування з Танею Пренткович / Фото з інстаграму Валерії

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