В то же время он убежден, что делает все правильно. Блогер заявил, что на переезд повлиял скандал из-за отдыха семьи на Мальдивах во время полномасштабного вторжения.
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Почему муж Тани Пренткович решил переехать
Андрей признался, что еще год назад он хотел жить только в Украине, но после скандала, связанного с его поездкой на Мальдивы, все изменилось
Этой новостью перекрывались коррупционные скандалы и еще "определенные события",
– заявил инфлюенсер.
Кроме того, на фоне резонансного отдыха его родным начали угрожать, поэтому из-за опасений за безопасность своей семьи Гонковский принял решение о переезде.
Пожалуй, одно из самых сложных решений в моей жизни... Знаю, что оно не понравится многим, но оно касается только меня и моей семьи,
– подчеркнул супруг Пренткович.
Блогер убежден, что на данный момент переезд является правильным выбором.
Что этому предшествовало
- В январе в сети появилась информация о том, что Андрей Гонковский вместе с женой Татьяной и детьми отдыхает на Мальдивах.
- Выяснилось, что сначала мужчина пересек границу как волонтер, но потом принял решение поехать на отдых с семьей.
- Инфлюенсер объяснил, что поездка была незапланированной. Дело в том, что выступление Гонковского на благотворительном мероприятии в Польше перенесли уже после того, как он был за границей.
- Воспользовавшись случаем, блогер решил присоединиться к семье и отдохнуть на Мальдивах.
- Татьяна Пренткович поддержала мужа, заявив, что он не нарушал никаких законов, выезжая за границу.
- В то же время позже пара извинилась перед общественностью за свое "импульсивное решение".