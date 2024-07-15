Позавалюйте дзьоби, – Притула і Тимошенко висміяли блогерів, які хочуть "миру" з Росією

Сергій Притула та Антон Тимошенко висловилися про українських блогерів, які поширювали російські наративи після удару по "Охматдиту". Вони чітко пояснили, що насправді означатиме для України "мир" з країною-агресором.

У спільному подкасті волонтер та стендап-комік обговорили блогерів та їхні скандальні висловлювання. Мова йшла про Юлю Вербу, Олександра Волошина, Наталку Денисенко та інших.

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Антон Тимошенко жорстко висловився у бік Юлі Верби, яка звинуватила українську владу в обкраданні народу. Він нагадав, що блогерка досі рекламує казино.

Нашу Україну обкрадає не влада, а ти, бл*ть, Юля Верба, яка рекламуєш казино. Може ти спершу перестанеш це робити, а потім будеш розказувати, хто кого обкрадає, експертка,

– з іронією сказав гуморист.

Вони розкритикували й Олександра Волошина, який запропонував прийняти російські умови, щоб потім "переграти" окупантів. Тимошенко запропонував блогеру не висловлюватися на ту тему, де він не є експертом.

Сергій Притула адресував так званим "лідерам думок" і їхнім підписникам головну думку: "Росія ніколи не сповідувала принципів миру". Він нагадав, як у 1996 році Чечня підписала з Росією мирні угоди. А вже через три роки напала знову.

Запам'ятайте одну просту річ: будь-які спроби гратися в мир з Росією закінчаться тим, що вас вб'ють. Просто собі це затямте, позавалюйте свої дзьоби і донатьте на ЗСУ, або робіть збори чи поширюйте збори. Тому що від півночі до півдня стоїть тоненька піксельна смужка, яка захищає ваше право і можливість писати повну х*рню у своїх тіктоках, твітерах й інстраграмах,

– підсумував волонтер.

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