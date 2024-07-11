Вона обурилася закликами деяких блогерів до мирних перемовин з Росією. Ірена вирішила вкотре нагадати, чому важливо надалі підтримувати українську армію.

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За словами Карпи, віддати країні-агресору території України означає закрити очі на людей, які перебувають під окупацією, катування громадян за їхні погляди, зґвалтування, викрадення і депортацію дітей.

Віддати шматок української території – це подарувати Росії новий плацдарм для підготовки наступальних дій. Росія с*ати хотіла на будь-які свої обіцянки. Не треба навіть історію знати, щоб це зрозуміти – ми це застали на своїх недовгих життях,

– підкреслила Ірена.

Письменниця запевнила, що не можна йти на поступки Росії, оскільки тоді інші країни, які мають ядерну зброю, а саме Північна Корея, Іран, Китай, побачать безкарну можливість нахабно забрати чужі території. Карпа зауважила, що мир з Росією знецінить життя полеглих військових, медиків і цивільних з 2014 року.

Тому, не розганяємо зраду і продовжуємо: підтримувати військо, вимагати зброю, вчитися такмеду, волонтерити й зберігати холодну голову,

– поділилася письменниця.

Нагадаємо, днями українські блогери-мільйонники розповсюдили російські наративи. Серед таких інфлюєнсерів: Юля Верба, Влада Роговенко, Міла Бараєва, Юлія Золотарьова, Катерина Мартинко, Катя Венгерська та інші.