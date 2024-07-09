Деякі інфлюєнсери поділилися доволі неоднозначними думками щодо масованого обстрілу рідної країни. Серед них є навіть блогери з багатомільйонною аудиторією, які мають вплив на своїх читачів. Хтось це робить через наведення російських служб, а хтось – через відсутність розуміння наслідків від поширення подібних меседжів на глядачів.

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Так, бізнесвумен Міла Бараєва закликала зупинити "це", підкресливши, що їй байдуже як саме. Таким чином, блогерка несвідомо підіграла ворогу, бо незрозуміло, що вона мала на увазі.



Міла Бараєва розповсюдила мову ворожнечі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас харківська блогерка Юлія Золотарьова наголосила, що варто якомога швидше провести мирні перемовини з Росією. Ба більше, їй вже не треба перемога "такою ціною".



Юлія Золотарьова про обстріл України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також неоднозначні меседжі поширила і Катерина Мартинко. Блогерка запевнила, що необхідно думати не про українські кордони 1991 року, а про дітей, яких вбивають. Вона дорікнула, що наш народ "воює до останнього українця".



Катерина Мартинко підіграла пропаганді / Скриншот з інстаграм-сторіс

Своєю чергою інфлюєнсерка Катя Венгерська підкреслила, що світ і українська влада "все бачить, але нічого не робить". Втім, на її думку, держава має гроші на війну, але не на мир. Так, своїми діями вона поширює мову ворожнечі.



Катя Венгерська і її неоднозначні наративи / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж зірка "Супермами" Тая присвятила цілий пост про своє бажання миру в усьому світі. За її словами, нікому не треба буде Україна з кордонами 1991 року, якщо не залишиться більше її громадян.

Також до просування неоднозначних наративів приєдналися відомі інфлюєнсерки Юля Верба та Влада Роговенко. Учасниця реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" закликала Володимира Зеленського, їхати й домовлятися про мир з Росією, назвавши лідера країни "клоуном". Водночас Верба зауважила, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Варто зазначити, що окрім блогерів, є ще публічні люди, які розповсюдили неоднозначні меседжі. Вони запевняли, що варто почати мирні переговори та підкреслювали "неоднозначність" подій. Серед них:

Євген Шевченко – "Все це потрібно закінчувати".

Іванна Плантовська – "Сідайте вже за стіл переговорів".

Мирослав Олешко – "Поганий мир кращий за хорошу війну".

Вадим Новинський – "Це війна між двома православними народами має закінчитися скорішим підписанням мирного договору".

Блогери мають пам'ятати про вплив своїх слів на власну аудиторію. Просування російських наративів ніяк не допоможе скорішому завершенню війни, а тільки спровокує ворожнечу всередині країни.