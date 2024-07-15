В совместном подкасте волонтер и стендап-комик обсудили блогеров и их скандальные высказывания. Речь шла о Юле Вербе, Александре Волошине, Наталье Денисенко и других.

К слову Это не в моей карте мира, – Владимир Дантес прокомментировал одиозные заявления Волошина о перемирии

Антон Тимошенко жестко высказался в сторону Юли Вербы, которая обвинила украинскую власть в обворовывании народа. Он напомнил, что блогерша до сих пор рекламирует казино.

Нашу Украину обворовывает не власть, а ты, бл*ть, Юля Верба, которая рекламируешь казино. Может ты сперва перестанешь это делать, а потом будешь рассказывать, кто кого обворовывает, експертка,

– с иронией сказал юморист.

Они раскритиковали и Александра Волошина, который предложил принять российские условия, чтобы потом "переиграть" оккупантов. Тимошенко предложил блогеру не высказываться на ту тему, где он не является экспертом.

Сергей Притула адресовал так называемым "лидерам мнений" и их подписчикам главную мысль: "Россия никогда не исповедовала принципов мира". Он напомнил, как в 1996 году Чечня подписала с Россией мирные соглашения. А уже через три года напала снова.

Запомните одну простую вещь: любые попытки играть в мир с Россией закончатся тем, что вас убьют. Просто себе это запомните, позаваливайте свои клювы и донатьте на ВСУ, или делайте сборы или распространяйте сборы. Потому что от полуночи до полудня стоит тоненькая пиксельная полоска, которая защищает ваше право и возможность писать полную х*рню в своих тиктоках, твитерах и инстраграмах,

– подытожил волонтер.

"Гуртом та Вщент": смотрите видео онлайн

Кто еще критиковал блогеров за подыгрывание российской пропаганде