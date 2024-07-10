Костянтин і Влада Ліберови, які через світлини демонструють світові правду про війну в Україні, в інстаграм-сторіз розкритикували блогерів, які підіграли російській пропаганді. "Інфлюенсери" на своїх сторінках розповідали не про черговий російський воєнний злочин, а про злочинну владу, корупцію і бажання мирних перемовин.

До слова Скандальний блогер Волошин відреагував на хейт за відео із закликом до перемир'я

Фотографи зізналися, що шоковані тими російськими меседжами, які поширюють блогери після цинічного удару по дитячій лікарні. Вони нагадали про те, що ті самі люди не говорили про корупцію і "владу, що обкрадає народ" до 24 лютого 2022 року – і ось, чому.

Бо заробляти в цій країні мільйони на рекламі, обходячи податки, було охр*ніти як зручно. Маючи багатомільйонну аудиторію, жоден з них ніколи не підіймав з цією аудиторією насправді важливих тем тоді, коли це дійсно було нашою головною проблемою, бо просто було наср*ти. Люди жили та й живуть своє краще життя, поки інші своє життя віддають, щоб вони могли п*здіти,

– підкреслили Ліберови.



Ліберови про блогерів / Фото з інстаграм-сторіз

Костянтин і Влада зауважили, що говорити про "непотрібність кордонів" можна тоді, коли Росія тобі не загрожує. Адже кожен з подібних блогерів знає, що наразі він у відносній безпеці, а вже через кілька років їм можна буде втекти за кордон.

Ліберови підкреслюють, що донати та збори від подібних людей – це швидше спосіб хайпу і можливість "підняти актив", а не виправдання. Адже донатити сьогодні повинен кожен.

"На нас летять російські ракети. І запускає ці ракети не корупція, про яку ці "лідери думок" раптом згадали, а Росія. Думайте, на кого ви підписані. Аналізуйте свій інформаційний простір. Та зрозумійте нарешті, ці люди заробляли на вас тоді, заробляють на вас зараз. І їм глибоко наср*ти, що буде з вами, вашим домом та вашим життям. У них все буде добре. Поки ви продовжуєте бути на них підписаними та споживати їхній смердючий контент", – додало подружжя.



Ліберови про блогерів / Фото з інстаграм-сторіз

Які блогери поширили російську пропаганду