Співачка обурилася висловлюваннями блогерів-мільйонників, які поширили мову ворожнечі у мережі. Виконавиця наголосила на важливості підтримки українців і свідомої боротьби з агресором.

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За ці два дні, ми із вами переконались достатньо, що дегенератів вистачає і серед нас. Мені багато пишуть, і якби не почуття гумору, я б давно вже дала б й*бу,

– зізналася Даша.



Даша Астаф'єва про скандал з блогерами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Астаф'єва публічно звернулася до інфлюєнсерів, які розповсюдили російську пропаганду. Вона зазначила, що їм варто згадати про умови, в яких мають можливість бути завдяки ЗСУ, волонтерам, лікарям та усім небайдужим. Артистка запевнила, що треба цінувати життя, яке нам щодня забезпечує українська армія.

Згадайте, бл*ді, звідки ви пишете свої сторіс, та за яких умов. Згадайте від чого ви втомились, підсиджуючи на терасах та за кермом своїх тачок, біля басейну чи ще десь. І цінуйте цю можливість. Це все завдяки людям, а не таким як ви! Іноді, здається, що вогник надії вже майже згас. Так, мені теж іноді. Але всередині, всі ми знаємо, що нами рухає, на чому тримається наш світ!

– підкреслила Астаф'єва.



Даша Астаф'єва звернулася до блогерів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 8 липня, на тлі російського удару по дитячій лікарні "Охматдит", українські блогери поширили ворожі наративи. Так, Юля Верба, Влада Роговенко, Міла Бараєва, Юлія Золотарьова, Катерина Мартинко, Катя Венгерська та інші інфлюєнсери закликали до мирних перемовин з країною-агресором і розповсюдили пропаганду окупантів.