Олександр раніше казав, що варто "зіграти за їхніми правилами", щоб згодом росіянам довелося зіграти вже за нашими. Також Волошин запевняв, що "українці вже не вивозять війну", через що отримав хейт.

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Тепер блогер пояснив, що обов'язково опублікує звіт за 6 мільйонів гривень, які зібрав для відновлення дитячої лікарні. Згодом він передасть машини та генератори, які придбав за гроші, зібрані на аукціоні, військовим. Втім, що робити далі, чоловік не знає, оскільки не був готовий отримати негатив від прихильників.

Коли я висловлював свою думку на підтримку того, щоби люди жили, а не вмирали, й це стосувалось і військових, і звичайних людей, я не думав, що при цьому стану ворогом, який заслуговує на те, щоби об нього втирали ноги, кричали, що він зрадник і погрожували,

– поділився інфлюєнсер.

Волошин здивувався тому, що йому почали писати військові з погрозами його знайти. Це сильно вплинуло на сприйняття Олександром своїх висловів.

Важко в таких ситуаціях не звертати уваги й, чесно кажучи, не прикольно ходити у своїй країні та постійно обертатись навколо себе. Напевне, я забагато на себе взяв. Трошки не вивіз, вибачте,

– підкреслив блогер.

Чоловік запевнив, що припинить розповідати про фінансову допомогу захисникам України. За словами Олександра, він "не готовий брати таку відповідальність".

Нагадаємо, деякі блогери розповсюдили мову ворожнечі на тлі удару по "Охматдиту". Хтось закликав до мирних перемовин з Росією, а хтось поширював російські наративи.