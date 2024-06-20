Устроили баскетбольный батл: Потап показал, как проводит время с сыном-подростком

Рэпер Потап показался со своим 15-летним сыном. Андрей на каникулы приехал погостить к отцу.

Сейчас Алексей живет за границей. В частности, недавно продюсер делился, что находится в Болгарии, где собирается снимать новые видео и разрабатывать будущие проекты. Теперь он показал, как проводит время с сыном-подростком.

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Потап вместе с Андреем сыграли в баскетбол. Видео их игры рэпер опубликовал в соцсетях. На кадрах видно, что юноша промахнулся во время броска, тогда как его папа успешно забил гол.

Что известно о сыне Потапа