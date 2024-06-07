Она распространила фото со свадьбы дочери. Кроме того, написала трогательное поздравление молодоженам.

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Ирина отметила, что очень рада за дочь и ее избранника.

Поздравляю! Любите, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама,

– отметила знаменитость.

Также она показала праздничные фото пары. На фотографиях 26-летняя Наталья предстала в изысканном белом платье. К нему она добавила каблуки и свадебный букет. В то же время ее избранник Амир надел белую рубашку и серо-голубые брюки. К своему look он добавил лоферы и часы.

Под постом Наталья поблагодарила маму, что та была рядом в такой важный день в ее жизни.

Что известно о дочери Ирины Горовой