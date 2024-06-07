Она распространила фото со свадьбы дочери. Кроме того, написала трогательное поздравление молодоженам.
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Ирина отметила, что очень рада за дочь и ее избранника.
Поздравляю! Любите, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама,
– отметила знаменитость.
Также она показала праздничные фото пары. На фотографиях 26-летняя Наталья предстала в изысканном белом платье. К нему она добавила каблуки и свадебный букет. В то же время ее избранник Амир надел белую рубашку и серо-голубые брюки. К своему look он добавил лоферы и часы.
Под постом Наталья поблагодарила маму, что та была рядом в такой важный день в ее жизни.
Что известно о дочери Ирины Горовой
- Наталья стала первым ребенком продюсера. Ее она родила в 18 лет от брака с рэпером UGO (настоящее имя – Юрий Горовой), за которого вышла замуж в 1994 году.
- Сейчас Наталья, уже взрослая и самостоятельная женщина, нашла свое призвание в Варшаве, где работает маркетологом в IT-индустрии. Специфика работы позволяет ей быть мобильной и путешествовать, не привязываясь к офису.
- Несмотря на расстояние, разделяющее мать и дочь, Горовая прилагает усилия, чтобы поддерживать прочную связь с Натальей.
- Девушка, в свою очередь, часто наведывается в родной Киев.
- Известно, что избранник Натальи Горовой из Ирана и исповедует ислам.
- В 2022 году у них состоялась свадебная церемония согласно мусульманским традициям.
- Влюбленные рассказывали, что планируют сыграть еще одну свадьбу в Украине и обвенчаться в церкви.
- Отметим, Наталья решила не принимать ислам.