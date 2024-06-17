В то же время Андрей в очередной раз отметил, что не обращает внимания на критику своего отца. По словам юноши, хейт в сети никак не влияет на его отношения со звездным папой.
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15-летний сын Потапа поделился, что тратит примерно 10 тысяч гривен ежемесячно. Большинство денег уходит на закупку одежды, особенно, если парень идет на шопинг вместе с мамой.
Также Андрей уверен, что расходы зависят от района проживания в столице. Так, в центре Киева, по его мнению, человек живет на 150-200 тысяч гривен ежемесячно.
Я живу комфортно, к бабушке хожу. Не очень много трачу. Я больше трачу на одежду и что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два,
– подчеркнул сын Потапа и Горовой.
Более того, парень отметил, что летом поедет к своему отцу. Звездный сын планирует играть с ним в баскетбол.
На меня не влияет негатив в сторону отца. Я не обращаю внимание на тех, кто говорит о моем отце дерьмо,
– добавил Андрей Потапенко.
Что известно о взаимоотношениях Потапа с сыном
- По сети ходили слухи об ухудшении отношений Потапа с его сыном Андреем. Пользователи были уверены, что из-за хейта рэпера и его постоянного пребывания за границей парень почти не общается с отцом. Однако, 15-летний юноша высказался о сплетнях. Он отметил, что у них с папой хорошие взаимоотношения.
- Ирина Горовая, мать Андрея, тоже поддерживает мнение, что сыну стоит видеться и общаться с Потапом. Продюсер рассказала, что парень постоянно переписывается и звонит отцу. Более того, звездные сын и папа могут играть вместе в баскетбол.