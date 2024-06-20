Сейчас Алексей живет за границей. В частности, недавно продюсер делился, что находится в Болгарии, где собирается снимать новые видео и разрабатывать будущие проекты. Теперь он показал, как проводит время с сыном-подростком.
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Потап вместе с Андреем сыграли в баскетбол. Видео их игры рэпер опубликовал в соцсетях. На кадрах видно, что юноша промахнулся во время броска, тогда как его папа успешно забил гол.
Что известно о сыне Потапа
- Андрей – сын известного украинского рэпера, который родился в браке с его бывшей женой Ириной Горовой. Парень является младшим братом своей сводной сестры Натальи.
- Отметим, что недавно девушка вышла замуж и поделилась фото со свадьбы.
- В этом году Андрей успешно завершил 9 классе в одной из киевских школ. Юноша увлекается активным образом жизни и профессионально занимается баскетболом. Также ему нравится регби.
- Парень недавно рассказывал, что ежемесячно тратит около 10 тысяч гривен, преимущественно на обновление своего гардероба.
- По словам Горовой, Потап является заботливым отцом. Несмотря на занятый график, исполнитель уделяет достаточно времени Андрею. Так, отец и сын регулярно поддерживают связь, обмениваясь сообщениями и телефонными звонками.