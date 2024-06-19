Отметим, что фото с передовой исполнитель уже давно не публиковал. В то же время в последнее время в его соцсетях было немало кадров новорожденного сына и жены.

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На новой фотографии видно старый дом, который, очевидно, давно не знал ремонта. В подписи к фото Козловский в шутку обозначил геолокацию роскошного отеля "Triumph Luxury Hotel".



Виталий Козловский показал, в каких условиях живет в армии / Скриншот из инстаграм-сторис

Также он показал свой военный портфель с нашивкой с крейсером Москва и красноречивой надписью "Русский военный корабль, иди на х*й".



Виталий Козловский показал свой военный портфель / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о службе Виталия Козловского на фронте