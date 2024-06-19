Отметим, что фото с передовой исполнитель уже давно не публиковал. В то же время в последнее время в его соцсетях было немало кадров новорожденного сына и жены.
Не пропустите В 25 годовщину брака: принц Эдвард и герцогиня Софи представили новый портрет
На новой фотографии видно старый дом, который, очевидно, давно не знал ремонта. В подписи к фото Козловский в шутку обозначил геолокацию роскошного отеля "Triumph Luxury Hotel".
Виталий Козловский показал, в каких условиях живет в армии / Скриншот из инстаграм-сторис
Также он показал свой военный портфель с нашивкой с крейсером Москва и красноречивой надписью "Русский военный корабль, иди на х*й".
Виталий Козловский показал свой военный портфель / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о службе Виталия Козловского на фронте
- Певец присоединился к армии в июне 2023 года.
- Сначала он был военнослужащим Национальной гвардии, а потом его перевели в Вооруженные силы Украины.
- Недавно Козловский присоединился к составу Национального президентского оркестра при Министерстве обороны.
- Несмотря на успешную творческую карьеру, на передовой исполнитель не получает никаких привилегий.
- Виталий несет службу как рядовой солдат, выполняя все возложенные на него обязанности – выходит в наряды, занимается военным делом наравне с другими защитниками.