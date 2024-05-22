В то же время, продюсер поделился, что планирует в этой стране снять несколько клипов. Более того, артист показал новые кадры по его работе.

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Где сейчас Потап

Рэпер опубликовал фотографию, на которой стоит на съемочной площадке. Потап отметил, что сейчас находится в городе София в Болгарии. Там он планирует создать несколько видеоработ и заняться разработкой еще троих.

Болгария быстро развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окрестных районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Таливуд, и K-Pop,

– признался артист.

К тому же Потап рассказал о красоте города, где работает над клипами. В то же время певец отметил, что команда со всего мира будет заниматься созданием контента для "западного рынка".

Если бы я подписал, что я в Миннесоте, вы бы поверили, так реалистично смотрится киногород. Оно построено в пригороде столицы Болгарии, Софии. Замечательные режиссеры и операторы, продюсеры и гримеры из разных стран вместе с украинскими профессионалами создают уникальный продукт для рынков Америки и Латинской Америки.

– поделился продюсер.

Куда Потап ездит в последнее время