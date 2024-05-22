В частности, бывшая жена артиста рассказала о том, общается ли сейчас Алексей с сыном. Также она призналась, видится ли Андрей с папой.

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Что известно об общении Потапа с сыном

Горовая поделилась, что Алексей является примерным отцом. Рэпер, по словам продюсера, очень правильно обучает Андрея и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении.

Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол,

– отметила Ирина.

Где сейчас находится Потап