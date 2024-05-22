В частности, бывшая жена артиста рассказала о том, общается ли сейчас Алексей с сыном. Также она призналась, видится ли Андрей с папой.
Не пропустите Самые счастливые моменты, – Владимир Зеленский рассказал, как часто видится с детьми
Что известно об общении Потапа с сыном
Горовая поделилась, что Алексей является примерным отцом. Рэпер, по словам продюсера, очень правильно обучает Андрея и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении.
Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол,
– отметила Ирина.
Где сейчас находится Потап
- Начало полномасштабного вторжения исполнитель встретил не в Украине. Он возвращался домой, однако продолжает путешествовать по миру.
- В феврале этого года Алексей вместе с Настей Каменских посетил Колумбию, чтобы поработать с иностранными артистами и продюсерами. Недавно он побывал в Париже и Мадриде, где также занимался музыкой.
- Сейчас рэпер находится в болгарском городе София. Там он планирует создать несколько видеоработ и разработать еще три новых проекта. Алексей отмечает, что все его поездки имеют рабочий характер и связаны с развитием его музыкальной карьеры.