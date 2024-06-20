Зараз Олексій мешкає за кордоном. Зокрема, нещодавно продюсер ділився, що перебуває у Болгарії, де збирається знімати нові відео та розробляти майбутні проєкти. Тепер він показав, як проводить час з сином-підлітком.

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Потап разом з Андрієм зіграли у баскетбол. Відео їхньої гри репер опублікував у соцмережах. На кадрах видно, що юнак промахнувся під час кидка, тоді як його тато успішно забив гол.

Що відомо про сина Потапа