Мне повезло, – новая девушка Сергея Танчинца публично призналась ему в любви
Источник:Юлиана Корецкая
Долгое время в сети ходили слухи о том, что Сергей Танчинец встречается с пиарщицей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Юлианой Корецкой. Теперь девушка подтвердила роман с певцом.
Она публично призналась в любви Сергею. К тому же Юлиана выставила совместные фото пары, которых раньше не показывала.
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Как Юлиана Корецкая подтвердила роман с Сергеем Танчинцем
PR-менеджер артиста поздравила его с днем рождения. По случаю праздника она выставила счастливое фото с лидером группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и написала трогательное поздравление.
Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь,
– отметила Юлиана.
Кроме того, в инстаграмм-сторис она опубликовала и другие фотографии пары под трек BALSAM "Не божеволий".
Сергей Танчинец с Юлианой Корецкой / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Что известно о новых отношениях Сергея Танчинца
- В сентябре 2023 года певец развелся с женой. Они прожили в браке 15 лет и имеют двух общих детей, которые с началом полномасштабного вторжения живут в Японии, а летом планируют переехать в Испанию.
- После разрыва супругов в сети начали предполагать о тайных отношениях артиста с пиар-директором БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юлианой.
- В то же время пара подогревала эти слухи, публикуя романтические совместные фото. В частности, они выставили фотографию, где держатся за руки во время прогулки по Одессе.
- На фоне этого исполнитель заявил, что любимая всегда рядом, но не признался, с кем именно сейчас встречается.
- Потом масла в огонь подбросил концерт Артема Пивоварова, на котором Сергея и Юлиану заметили вместе.