Мне повезло, – новая девушка Сергея Танчинца публично призналась ему в любви

Долгое время в сети ходили слухи о том, что Сергей Танчинец встречается с пиарщицей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Юлианой Корецкой. Теперь девушка подтвердила роман с певцом.

Она публично призналась в любви Сергею. К тому же Юлиана выставила совместные фото пары, которых раньше не показывала.

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Как Юлиана Корецкая подтвердила роман с Сергеем Танчинцем

PR-менеджер артиста поздравила его с днем рождения. По случаю праздника она выставила счастливое фото с лидером группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и написала трогательное поздравление.

Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь,

– отметила Юлиана.

Кроме того, в инстаграмм-сторис она опубликовала и другие фотографии пары под трек BALSAM "Не божеволий".

Сергей Танчинец с Юлианой Корецкой / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что известно о новых отношениях Сергея Танчинца