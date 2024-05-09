Вона публічно зізналася у коханні Сергію. До того ж Юліана виставила спільні фото пари, яких раніше не показувала.

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Як Юліана Корецька підтвердила роман зі Сергієм Танчинцем

PR-менеджерка артиста привітала його з днем народження. З нагоди свята вона поширила щасливе фото з лідером гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і написала зворушливе привітання.

Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов,

– зазначила Юліана.

Крім того, в інстаграм-сторіс вона виставила й інші світлини пари під трек BALSAM "Не божеволій".

Сергій Танчинець з Юліаною Корецькою / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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