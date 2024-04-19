Артист неохотно разговаривает о личной жизни, почти не говорил о разводе с уже экс-супругой Анной, с которой прожил в браке почти 15 лет. Однако на новые сплетни таки ответил несколько слов.

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Что Сергей Танчинец говорит о романе с пиарщицей

Недавно в сети появилась информация, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ имеет тайный роман с пиарщицей Юлианой. Более того, якобы именно эта девушка стала причиной развода Танчинца. Еще больше сплетен спровоцировало совместное фото Сергея и Юлианы, которое он опубликовал в своем инстаграме. На фотографии артист нежно обнимает девушку и целует ее в шею.

С ответом на такие слухи исполнитель не замедлил. Он заявил, что его любимая всегда с ним, но не назвал ее имя.

Моя любимая в моем сердце. Она всегда со мной, в зале или не в зале. Я не комментирую свою личную жизнь,

– сказал Танчинец.

Интервью Сергея Танчинца: смотрите видео онлайн

Что известно о предыдущем браке Танчинца