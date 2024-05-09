Она публично призналась в любви Сергею. К тому же Юлиана выставила совместные фото пары, которых раньше не показывала.

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Как Юлиана Корецкая подтвердила роман с Сергеем Танчинцем

PR-менеджер артиста поздравила его с днем рождения. По случаю праздника она выставила счастливое фото с лидером группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и написала трогательное поздравление.

Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь,
– отметила Юлиана.

Кроме того, в инстаграмм-сторис она опубликовала и другие фотографии пары под трек BALSAM "Не божеволий".

Сергей Танчинец с Юлианой Корецкой / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что известно о новых отношениях Сергея Танчинца

  • В сентябре 2023 года певец развелся с женой. Они прожили в браке 15 лет и имеют двух общих детей, которые с началом полномасштабного вторжения живут в Японии, а летом планируют переехать в Испанию.
  • После разрыва супругов в сети начали предполагать о тайных отношениях артиста с пиар-директором БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юлианой.
  • В то же время пара подогревала эти слухи, публикуя романтические совместные фото. В частности, они выставили фотографию, где держатся за руки во время прогулки по Одессе.
  • На фоне этого исполнитель заявил, что любимая всегда рядом, но не признался, с кем именно сейчас встречается.
  • Потом масла в огонь подбросил концерт Артема Пивоварова, на котором Сергея и Юлиану заметили вместе.