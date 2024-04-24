Так, Сергей поделился с фанатами новыми кадрами с Юлианой. В то же время подпись к фото смогла вызвать улыбку у поклонников певца.
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Как Танчинец подогревает слухи вокруг "нового романа"
23 апреля группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступала на концерте в Одессе. По этому случаю артист опубликовал романтические фото с пиарщицей из портового города.
На фотографиях можно увидеть, как Сергей и Юлиана нежно держатся за руки, прогуливаясь по Одессе. Такими кадрами он только подогрел слухи о возможном романе с пиарщицей.
Замечательная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!
– написал исполнитель.
К тому же мужчина отметил в подписи, что Юлиана его коллега. Это действие артиста показалось остроумным для поклонников. В то же время некоторые фанаты не обратили на это внимание и пожелали певцу счастья.
- "Вы такие милые вместе. Видно, что оба очень счастливы";
- "Красивые коллеги";
- "Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!";
- "Отлично! Но не очень похоже на прогулку с коллегами".
Что известно о "новом романе" Танчинца
- Недавно в сети появилась информация, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ имеет тайный роман с пиарщицей Юлианой. Более того, некоторые пользователи уверены, что именно эта девушка стала причиной развода Танчинца.
- Еще больше сплетен спровоцировало совместное фото Сергея и Юлианы, которое он опубликовал в своем инстаграме. На фотографии артист нежно обнимает девушку и целует ее в шею.
- С ответом на такие слухи исполнитель не замедлил. Он заявил, что его возлюбленная всегда с ним, но не назвал ее имя.
- Последние фото, после концерта группы в Одессе, подогрели еще больший интерес фанатов к возможному роману исполнителя. В то же время Сергей ни о чем открыто не говорит.