Так, Сергей поделился с фанатами новыми кадрами с Юлианой. В то же время подпись к фото смогла вызвать улыбку у поклонников певца.

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Как Танчинец подогревает слухи вокруг "нового романа"

23 апреля группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступала на концерте в Одессе. По этому случаю артист опубликовал романтические фото с пиарщицей из портового города.

На фотографиях можно увидеть, как Сергей и Юлиана нежно держатся за руки, прогуливаясь по Одессе. Такими кадрами он только подогрел слухи о возможном романе с пиарщицей.

Замечательная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!

– написал исполнитель.

К тому же мужчина отметил в подписи, что Юлиана его коллега. Это действие артиста показалось остроумным для поклонников. В то же время некоторые фанаты не обратили на это внимание и пожелали певцу счастья.

"Вы такие милые вместе. Видно, что оба очень счастливы";

"Красивые коллеги";

"Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!";

"Отлично! Но не очень похоже на прогулку с коллегами".

Что известно о "новом романе" Танчинца