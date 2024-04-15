Причиной возникновения слухов стало опубликованное совместное фото Сергея с Юлианной. Эта фотография натолкнула подписчиков на мысль о возможном тайном романе артиста.

К слову Алан Бадоев впервые за четыре года увиделся с детьми: чувственные фото долгожданной встречи

Какое фото опубликовал Сергей Танчинец

На опубликованном певцом кадре можно заметить Сергея вместе с пиарщицей, которые позируют на сцене. Мужчина нежно обнял Юлианну и поцеловал в шею. В то же время женщина радостно улыбалась и приняла теплые объятия Сергея.

После публикации фотографий поклонники сразу начали делать предположения о тайном романе Танчинца с его пиарщицей. По мнению пользователей, совместное фото является романтическим, особенно момент поцелуя в шею. Более того, некоторые подписчики обвинили Юлианну в разрушении бывшего брака артиста.

"Верила в искренность ваших песен, ходила на концерты";

"Та, ради которой я оставил жену и детей";

"Хорошая пиарщица, работу свою знает";

"Если вы вместе, то будьте счастливы";

"Счастья Вам Сергей! И не слушайте глупостей!!! Вы непревзойденный";

"Очень классные, берегите свое счастье".

В то же время Сергей лаконично отреагировал на созданный скандал вокруг него. Он оставил под комментариями смайлик, который смеется. Так, исполнитель показал свое отношение к таким слухам.

Однако, через несколько часов артист удалил свой комментарий с реакцией.

Что известно о предыдущем браке Танчинца