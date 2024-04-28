Так, Сергей показался на публике с пиарщицей Юлианой. Только недавно в сети бурно обсуждали их возможный роман. В то же время Позитив посетил выступление Пивоварова с хореографом Юлией Сахневич, с которой раньше участвовал в "Танцах со звездами".
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Как Танчинец и Позитив проводили время на концерте Пивоварова
Журналисты ТЕТ посетили концерт Артема Пивоварова. В объективы их камер попали Сергей Танчинец с Юлианой, которые в зале слушали исполнение хитов певца. В холле они также заскочили Позитив с Юлией Сахневич, партнершей певца на "Танцах со звездами".
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Что известно о возможных романах артистов
- После развода Сергея Танчинца появились предположения о его якобы тайных отношениях с пиар-директором Юлианой. Подогрели эти слухи их общие фото. В частности, недавно они опубликовали фотографии, где обнимаются и ходят по Одессе, держась за руки. На фоне этих слухов исполнитель заявил, что любимая всегда рядом, хотя решил не разглашать ее личность
- В апреле 2021 года Позитив разорвал 13-летние отношения с Анной Андрийчук и с тех пор, по слухам, встречается с новой женщиной – Юлией Сахневич. Хотя певец официально не подтверждал их отношения, он также не опровергал предположения фанатов. В то же время артист заявлял, что уже готов к семье и детям.