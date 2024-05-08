В частности, он рассказал, каким был в отношениях с Полиной. Кроме того, Янович рассекретил причину их разрыва и признался, влюблен ли сейчас.

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Что Женя Янович сказал об отношениях с "Мисс Украина-2017"

Шоумен поделился, что в начале отношений он пытался быть идеальным, однако впоследствии эта "маска" спала, он стал собой и, как следствие, отношения ухудшились.

Я себя отдавал этим отношениям даже, будучи в работе. Я был всегда на связи, я уделял ей постоянно внимание. Я был лучшей версией себя и не до конца тем, кем я есть на самом деле. Например, я люблю с друзьями увидеться, а когда это начало там проявляться чаще, она говорит: "Стоп, ты не такой был, я помню в кого я влюблялась" и так далее. Думаю, что я не смог правильно подать себя и позиционировать в тот момент, когда я стал максимально искренним. Видимо, я не был тем человеком, который должен быть рядом с ней,

– рассказал Евгений.

Янович добавил, что разошелся с Полиной Ткач в июне 2022 года.

Полномасштабка сначала немного даже скрепила то, что, возможно, уже нельзя было скрепить, но как-то мы эти пазлы якобы так сопоставили, но потом вернулись,

– отметил ведущий.

Интервью с Женей Яновичем: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Жени Яновича сейчас