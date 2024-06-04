В сети сплетничают о беременности Леди Гаги: кадры певицы с заметно округлившимся животом
Источник:The Sun
Поклонники предполагают, что Леди Гага вскоре станет мамой. На эти мысли их натолкнули кадры певицы с заметно округлившимся животом, как у беременных женщин.
Если эти сплетни подтвердятся, то артистка впервые станет мамой. Она сейчас встречается с бизнесменом Майклом Полански, который, вероятно, сделал предложение исполнительнице.
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На свадьбе своей сестры Натали Джерманотты певица появилась в обтягивающем черном платье, которое привлекло внимание публики к ее заметно закругленному животу.
Кадры, которые натолкнули фанов на мысль, что Леди Гага беременна: смотрите видео онлайн
Пока что сама Леди Гага не комментировала эти предположения, однако фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения или опровержения от звезды.
Кто из звезд ждет ребенка
- Танцевальная пара Макс Чмерковский и Пета Мергатройд уже вскоре в третий раз станут родителями. К двум их сыновьям скоро присоединится долгожданная дочь.
- Не менее приятное известие анонсировали танцовщик Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева. После длительных попыток они наконец-то ждут появления первенца.
- Будущей мамой вскоре станет и 21-летняя украинская блогерша Юля Верба. Сейчас девушка на шестом месяце беременности.
- К волне радостных объявлений присоединилась и голливудская актриса Мэнди Мур. Она с мужем Тейлором Голдсмитом воспитывает двух сыновей, а теперь они ждут девочку.