В сети сплетничают о беременности Леди Гаги: кадры певицы с заметно округлившимся животом

4 июня 2024, 20:30
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Источник:

The Sun

Поклонники предполагают, что Леди Гага вскоре станет мамой. На эти мысли их натолкнули кадры певицы с заметно округлившимся животом, как у беременных женщин.

Если эти сплетни подтвердятся, то артистка впервые станет мамой. Она сейчас встречается с бизнесменом Майклом Полански, который, вероятно, сделал предложение исполнительнице.

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На свадьбе своей сестры Натали Джерманотты певица появилась в обтягивающем черном платье, которое привлекло внимание публики к ее заметно закругленному животу.

Кадры, которые натолкнули фанов на мысль, что Леди Гага беременна: смотрите видео онлайн

Пока что сама Леди Гага не комментировала эти предположения, однако фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения или опровержения от звезды.

Кто из звезд ждет ребенка

  • Танцевальная пара Макс Чмерковский и Пета Мергатройд уже вскоре в третий раз станут родителями. К двум их сыновьям скоро присоединится долгожданная дочь.
  • Не менее приятное известие анонсировали танцовщик Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева. После длительных попыток они наконец-то ждут появления первенца.
  • Будущей мамой вскоре станет и 21-летняя украинская блогерша Юля Верба. Сейчас девушка на шестом месяце беременности.
  • К волне радостных объявлений присоединилась и голливудская актриса Мэнди Мур. Она с мужем Тейлором Голдсмитом воспитывает двух сыновей, а теперь они ждут девочку.

Автор: Софія Хомишин